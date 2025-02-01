الجيل "Z" يقود تبني العملات المشفرة عالميا

كشف استطلاع أجرته شركة “جيميني” أن أكثر من 51% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عام يمتلكون أو امتلكوا عملات مشفرة، مقارنة بـ 35% من عامة السكان، مما يعكس اندماج الجيل “Z” العميق في الأصول الرقمية.

استطلع التقرير الاهتمام بالعملات الرقمية المشفرة في عام 2024 واستجوب آراء 6000 شخص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وسنغافورة وتركيا، حيث أظهرت النتائج أن الجيل “Z” هو الأكثر تفاؤلا بشأن مستقبل العملات المشفرة.

وأفاد 33% من المستجوبين في الولايات المتحدة بأنهم مرتاحون لتخصيص 5% على الأقل من محافظهم للاستثمار في سوق الكريبتو.

رغم استمرار المناقشات التنظيمية، أبدى الجيل “Z” ثقة أكبر في التنظيم الذاتي للصناعة، حيث وافق 31% فقط منهم على الحاجة إلى زيادة الرقابة الحكومية، مقارنة بـ 46% من عامة السكان.

كما اعتبر 48% من المشاركين من الجيل “Z” العملات المشفرة استثمار أساسي لتوليد الدخل، مقابل 41% من جميع الفئات العمرية.

في المملكة المتحدة، يستخدم 42% من الجيل “Z” الأصول الرقمية كتحوط ضد التضخم، وهو أعلى من المتوسط العام البالغ 32%.

ومع صعود صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، أعرب 48% من الجيل “Z” عن استعدادهم للاستثمار في العملات المشفرة من خلالها، متجاوزين نسبة 37% بين جميع الفئات العمرية.

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