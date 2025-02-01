شركة التيثر تحقق أرباح صافية بقيمة 13 مليار دولار في 2024

أعلنت شركة التيثر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 13 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا لشهادة الربع الرابع التي راجعتها شركة BDO.

أوضح الرئيس التنفيذي “باولو أردوينو” أن الشركة سجلت 6 مليار دولار من الأرباح في الربع الأخير من العام.

وصل تعرض الشركة المباشر وغير المباشر لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 113 مليار دولار.

كما أصدرت الشركة 23 مليار دولار من USDT في الربع الرابع، مما رفع إجمالي الإصدارات السنوية إلى 45 مليار دولار.

وارتفع احتياطيها الزائد إلى 7 مليار دولار، بزيادة 36% خلال العام.

بعد الإعلان عن النتائج المالية، أشار “أردوينو” عبر منصة X إلى أن شركة التيثر تعتزم إطلاق منتجات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم.

ورغم إصدار تقارير أداء ربع سنوية، لا تزال شركة التيثر تواجه تدقيق بشأن شفافية احتياطياتها واستخدام USDT في بعض الأنشطة المالية المثيرة للجدل.

مع ذلك، تبقى شركة التيثر العملة المستقرة الأكبر على الايثيريوم من حيث الحصة السوقية، حيث سجلت 55.5 مليار دولار في حجم التداول خلال 24 ساعة حتى وقت النشر.

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