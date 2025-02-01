أعلنت شركة التيثر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 13 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا لشهادة الربع الرابع التي راجعتها شركة BDO.
أوضح الرئيس التنفيذي “باولو أردوينو” أن الشركة سجلت 6 مليار دولار من الأرباح في الربع الأخير من العام.
وصل تعرض الشركة المباشر وغير المباشر لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 113 مليار دولار.
كما أصدرت الشركة 23 مليار دولار من USDT في الربع الرابع، مما رفع إجمالي الإصدارات السنوية إلى 45 مليار دولار.
وارتفع احتياطيها الزائد إلى 7 مليار دولار، بزيادة 36% خلال العام.
بعد الإعلان عن النتائج المالية، أشار “أردوينو” عبر منصة X إلى أن شركة التيثر تعتزم إطلاق منتجات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم.
ورغم إصدار تقارير أداء ربع سنوية، لا تزال شركة التيثر تواجه تدقيق بشأن شفافية احتياطياتها واستخدام USDT في بعض الأنشطة المالية المثيرة للجدل.
مع ذلك، تبقى شركة التيثر العملة المستقرة الأكبر على الايثيريوم من حيث الحصة السوقية، حيث سجلت 55.5 مليار دولار في حجم التداول خلال 24 ساعة حتى وقت النشر.
اقرأ أيضا:
شركة “Grayscale” تعلن عن إطلاق صندوق متداول يتتبع أسهم شركات تعدين البيتكوين (MNRS)
شركة “21Shares” تتقدم بطلب لإطلاق صندوق Polkadot ETF
كانت هذه تفاصيل خبر شركة التيثر تحقق أرباح صافية بقيمة 13 مليار دولار في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.