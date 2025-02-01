شركة “Grayscale” تعلن عن إطلاق صندوق متداول يتتبع أسهم شركات تعدين البيتكوين (MNRS)

أعلنت “Grayscale” في 30 يناير الماضي عن إطلاق صندوق تداول لتعدين البيتكوين يحمل الإسم “MNRS”، وهو منتج يتم إدارته بشكل سلبي ويتتبع صناعة التعدين.

أخبرت الشركة بأن الصندوق يمنح المستثمرين تعرض مباشر لصناعة تعدين البيتكوين في وقت يشهد فيه السوق اهتمام ونمو غير مسبوق.

يوفر صندوق “MNRS” انكشاف وتعرض للشركات العاملة في مجال تعدين البيتكوين، بما في ذلك عمليات التحقق من الشبكة وخدمات تجمع التعدين والبنية التحتية، مثل مراكز البيانات وأجهزة “ASIC” ووحدات معالجة الرسومات “GPU”.

يرى “مايك ألفريد” رئيس الصناديق المتداولة عالميا في “Grayscale” أن توقيت إطلاق الصندوق مثالي، كما أن الصندوق يشمل أكبر شركات تعدين البيتكوين مثل:

Marathon Holdings (MARA) بنسبة 16.9%، Riot Platforms (RIOT) بنسبة 12.1%، Core Scientific (CORZ) بنسبة 9.33%، CleanSpark (CLSK) بنسبة 4.86%، و IREN بنسبة 4.43%.

كما أكد “ديفيد لافالي”، أن شركات تعدين البيتكوين في وضع جيد للنمو مع زيادة تبني البيتكوين، مما يجعل صندوق “MNRS” خيار جذاب لمجموعة متنوعة من المستثمرين.

تعد “Grayscale” الجهة المصدرة لعدة صناديق رئيسية، بما في ذلك Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)، صندوق البيتكوين والايثيريوم وصندوق البيتكوين المصغر والايثيريوم المصغر.

ورغم خسارة صندوق GBTC حوالي 21.8 مليار دولار في التدفقات الخارجة منذ الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية قبل عام، لا يزال لديها 21 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة وتحتفظ بحوالي 201,319 بيتكوين.

وعلى العكس، شهد صندوق “Bitcoin Mini Trust” ذو الرسوم المنخفضة تدفقات واردة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ليصبح خامس أكبر صندوق استثماري متداول للبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة.

قدمت الشركة أيضا طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صناديق تداول لكل من اللايت كوين (LTC) وسولانا (SOL).

في تطور آخر، وافقت هيئة SEC في 30 يناير على طلب “Bitwise” لإدراج صندوق تداول متداول يجمع بين البيتكوين والايثيريوم، حيث سيتم تخصيص 83% من الأصول للبيتكوين و17% للإيثيريوم وفقا للقيمة السوقية النسبية.

تقدمت “Bitwise” بطلب لصندوق تداول متداول لعملة Dogecoin (DOGE)، في حين قدمت Tuttle Capital طلب لإطلاق 10 صناديق تداول ذات رافعة مالية للعملات المشفرة.

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