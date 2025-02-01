شركة "21Shares" تتقدم بطلب لإطلاق صندوق Polkadot ETF

قدمت شركة “21Shares”، المتخصصة في الصناديق المتداولة في البورصة، طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق “Polkadot ETF”.

يهدف الصندوق، الذي يحمل اسم “21Shares Polkadot Trust”، إلى تتبع أداء العملة الرقمية DOT، وهي العملة الرقمية الأصلية لشبكة “Polkadot”، وفي حالة الموافقة سيتداول مؤشر الصندوق في بورصة “Cboe BZX”.

وفقا للبيان، ستتولى شركة كوين بيس حفظ عملات DOT للصندوق.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت “Tuttle Capital” في وقت سابق من الأسبوع طلب لإطلاق 10 صناديق متداولة بالعملات المشفرة ذات الرافعة المالية، من بينها صندوق مخصص لتتبع “Polkadot”.

شهدت الولايات المتحدة زيادة في الطلبات لإدراج منتجات الكريبتو وسط تغير متوقع في النهج التنظيمي مع إدارة “ترامب” الجديدة.

في السابق، أبدى “غاري جينسلر”، رئيس هيئة SEC السابق، تردد في الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) للبتكوين، لكن بعد صدور أمر قضائي، وافقت الهيئة لاحقا على هذه المنتجات.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، مُنحت الموافقات أيضا على صناديق ETF الايثيريوم، مما يعكس تحوّل في الموقف التنظيمي تجاه الأصول الرقمية.

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