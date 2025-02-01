قضية الريبل وهيئة SEC الأمريكية: إليكم أبرز تطورات شهر يناير!

منذ أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها ضد شركة الريبل في عام 2020، لا يزال الحل النهائي بعيد المنال.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت القضية تطورات قانونية وانتصارات جزئية لصالح شركة الريبل، مما زاد من تعقيد المشهد القانوني المحيط بالقضية.

في يناير 2025، قدمت الهيئة التنظيمية مذكرة افتتاحية في استئنافها ضد حكم المحكمة السابق، مجددة تأكيدها على أن عملة XRP تعتبر ورقة مالية.

بعد أسبوع، حددت شركة الريبل موعد 16 أبريل 2025 موعد نهائي للرد على هذه المذكرة.

يعود استئناف هيئة SEC إلى حكم القاضية “أناليزا توريس” في أغسطس 2023، حيث قضت بأن مبيعات XRP عبر منصات التداول المركزية للمستثمرين الأفراد لم تشكل انتهاك لقوانين الأوراق المالية.

رغم دعم قطاع العملات الرقمية الواسع للريبل، إلا أن بعض الجهات المالية وقفت إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في 22 يناير، صرّحت منظمة “Better Markets” غير الربحية بأن XRP يجب تصنيفه كأوراق مالية، مشيرة إلى أن المستثمرين سواء حصلوا على XRP من الريبل مباشرة أو عبر منصات التداول كانوا يتوقعون أرباح من جهود جهات أخرى، ما يفي بالمعايير القانونية لاختبار “Howey” لتحديد الأوراق المالية.

من أبرز التطورات التي قد تؤثر على القضية، استقالة “غاري جينسلر” من رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 يناير، بالتزامن مع تنصيب “دونالد ترامب” رئيس للولايات المتحدة.

وقد تم تعيين “مارك أويدا”، المعروف بمواقفه المؤيدة للعملات الرقمية، خلفا له.

لطالما اعتُبر “جينسلر” من أبرز معارضي قطاع الكريبتو، مما دفع مجتمع XRP للتكهن بأن هذا التغيير قد يكون في صالح الريبل.

المحامي “جون ديتون” طرح ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار القضية بعد هذه التغييرات، وهي:

استمرار الاستئناف، مما قد يؤدي إلى إطالة النزاع القانوني.

رفض الاستئناف مع فرض غرامة قدرها 125 مليون دولار على شركة الريبل، وهي عقوبة أقل بكثير من مبلغ 2 مليار دولار الذي طالبت به الهيئة في البداية.

إلغاء الاستئناف والعقوبة، وهو السيناريو الأقل احتمالا.

مع استمرار هذه التطورات، يترقب مجتمع العملات الرقمية ما ستؤول إليه القضية التي قد تشكل سابقة قانونية مهمة لمستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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