شركة "Grayscale" تتقدم بطلب لإدراج صندوق ETF الريبل في بورصة نيويورك للأوراق المالية

تقدمت شركة “Grayscale” بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتحويل صندوق “XRP Trust” التابع لها إلى صندوق متداول في البورصة (ETF)، ليتم إدراجه في بورصة نيويورك للأوراق المالية “Arca”.

يعتبر هذا الصندوق واحد من أكبر أدوات الاستثمار المرتبطة بعملة الريبل، حيث يدير أكثر من 16 مليون دولار من الأصول.

تسعى “Grayscale” لتحويل الصندوق إلى ETF بهدف توفير وصول أكبر للمستثمرين إلى XRP دون الحاجة لشراء الأصل بشكل مباشر، مما يخفف من التعقيدات المتعلقة بذلك.

هذه الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة، التي انضمت إلى عدة شركات استثمار أخرى قدمت بالفعل طلبات مشابهة لصناديق XRP المتداولة في البورصة مثل “CoinShares” و”Wisdom Tree” و”ProShares” و”Bitwise”.

كما يأتي هذا التحرك بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية، حيث أدى دعمه للعملات المشفرة إلى زيادة نشاط شركات الأصول الرقمية في هذا المجال.

كما أن “Grayscale” قدمت طلبات لصناديق ETF لأصول أخرى مثل سولانا واللايت كوين في الآونة الأخيرة.

في الوقت ذاته، تم تأسيس فريق عمل داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات لتطوير إطار تنظيمي لصناعة الكريبتو، بالرغم من أن الهيئة وافقت على صناديق تتبع البيتكوين والإيثيريوم سابقا، لكنها لا تزال تضع قيودا على العملات المشفرة الأخرى.

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