هيئة SEC الأمريكية توافق على صندوق “Bitwise” المختلط الذي يضم البيتكوين والايثيريوم

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إدراج وتداول أسهم صندوق “Bitwise” المختلط في بورصة نيويورك (NYSE Arca).

منتج “Bitwise” الأخير هو منتج استثماري هجين يوفر تعرض لكل من البيتكوين والإيثيريوم في نفس الوقت.

جاء القرار من هيئة SEC ضمن عملية مراجعة سريعة نظرا للتشابه مع صناديق البيتكوين والايثيريوم المتداولة التي حصلت على الموافقة سابقا، مما يعكس زيادة إلمام الهيئة التنظيمية بأدوات الاستثمار الرقمية.

يمثل هذا القرار تقدم جديد في دمج العملات المشفرة ضمن الأسواق المالية التقليدية، ما يمنح المستثمرين وسيلة إضافية للحصول على تعرض مباشر لأكبر الأصول الرقمية.

علّق “إريك بالتشوناس”، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبرغ”، بأن هذه الأخبار كانت متوقعة، لكنه أشار إلى أن المراجعة السريعة التي استغرقت 45 يوم بدلا من 240 يوم المعتادة قد تكون مؤشر على نهج أكثر كفاءة من قبل هيئة SEC في التعامل مع طلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) مستقبلا، رغم تصريحه بعدم إمكانية الجزم بذلك حاليا.

سيحتفظ الصندوق بأصوله في البيتكوين والإيثريوم والنقد، مع توزيع مرجّح حسب القيمة السوقية.

سيتم حساب صافي قيمة الأصول يوميا باستخدام مؤشرات CME CF لأسعار البيتكوين والإيثيريوم.

سيتمكن المستثمرون من شراء أو استرداد الأسهم ضمن وحدات إنشاء لا تقل عن 10,000 سهم، مع هدف تتبع القيمة الإجمالية للأصول المشفرة بعد خصم نفقات التشغيل.

يأتي هذا التطور بعد أن وافقت هيئة SEC الشهر الماضي على أول صناديق مؤشرات متداولة مزدوجة للبيتكوين والايثيريوم من “Hashdex” و”Franklin Templeton”، مع إمكانية إضافة عملات رقمية مشفرة أخرى مستقبلا.

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