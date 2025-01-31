شركة التيثر توفر USDT على شبكة البيتكوين: التفاصيل

أعلنت شركة التيثر عن دمج عملتها الرقمية المستقرة USDT في نظام البيتكوين البيئي، والشامل كل من الطبقة الأساسية وشبكة “Lightning Network”، وذلك وفقا لبيان صدر خلال منتدى “Plan ₿” في السلفادور.

يعتمد هذا التكامل على بروتوكول “Taproot Assets” من “Lightning Labs”، مما يتيح كفاءة أعلى في المعاملات دون المساس بأمان ولامركزية البيتكوين، ويفتح المجال لحالات استخدام جديدة في المدفوعات الرقمية.

يستهدف هذا التوسع أكثر من 350 مليون مستخدم، مع التركيز على القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والتحويلات المالية، والمدفوعات عبر الحدود.

أكد “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، أن هذا التكامل يعزز المبادئ الأساسية للبيتكوين وينشئ حلول عملية للتطبيقات المالية التي تتطلب السرعة والموثوقية.

من جانبها، وصفت “إليزابيث ستارك”، الرئيسة التنفيذية لشركة “Lightning Labs”، هذه الخطوة بأنها تجمع بين أمان ولامركزية البيتكوين وكفاءة وسرعة “Lightning Network”.

تحافظ USDT على قيمة سوقية تبلغ 140 مليار دولار اعتبارا من يناير 2025، وهي متاحة عبر أكثر من 80 شبكة بلوكشين عالمي.

تقدم التيثر حاليا رسوم معاملات منخفضة للغاية، خاصة على شبكات مثل ترون وسولانا، التي تقل رسومها عن سنت واحد.

ووفقا لمنشور الاعلان فالتعاون بين التيثر و”Lightning Labs” مستمر لتسهيل تبني هذا التكامل بين المطورين والمستخدمين، مما يوسع دور البيتكوين ليشمل أكثر من مجرد مخزن للقيمة، ويعزز استخدام العملة في المدفوعات السريعة العابرة للحدود.

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