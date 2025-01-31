والد “إيلون ماسك” يطلق عملة ميم “Musk It” ويوضح الغرض منها!

“إرول ماسك”، هو إسم والد رجل الأعمال الشهير “إيلون ماسك”.

يسعى “إرول” إلى جمع ما بين 150 مليون و200 مليون دولار من خلال عملة “Musk It” لتمويل معهد “ماسك”، وهو مؤسسة بحثية تهدف إلى تطوير مشاريع هندسية تتجاوز تكنولوجيا الصواريخ، وفقا لما نقلته مجلة “فورتشن”.

تم إطلاق العملة “Musk It” في ديسمبر بالتعاون مع شركة كريبتو تتخذ من الشرق الأوسط مقرا لها، حيث يعمل “إرول” مع شريكه التجاري “ناثان براون” على تطوير المشروع.

أوضح “إرول” أن المبادرة تعكس مسيرته الطويلة في المجال.

لم يشارك “إيلون ماسك” في المشروع ولم يؤيده، لكنه استفسر عنه بعد انتشار الأخبار.

وأكد له والده أنه يمضي قدما في خططه بشكل مستقل.

بعد تقرير “فورتشن”، شهدت عملة (MUSKIT) ارتفاع حاد في قيمتها السوقية، لتصل إلى 23 مليون دولار، مع قفزة بنسبة 1500% مساء الخميس، حيث ارتفع سعر العملة من 0.014 دولار إلى 0.2 دولار، قبل أن تتراجع إلى 0.03 دولار.

جدير بالذكر أن عملات “الميم” معروفة بتقلبها الشديد، وغالبا ما ترتبط بشخصيات الانترنت أو نكات رقمية، مما يجعلها استثمار محفوف بالمخاطر.

أثار نقص المعلومات حول مشروع “MUSKIT” تساؤلات حول اقتصاد العملة واستخداماتها، إذ لا يوفر الموقع الرسمي المزعوم أي تفاصيل واضحة عن هيكليته أو أهدافه.

ورغم الغموض المحيط بالمشروع، أكد “براون” أن هدفهم لا يتمثل في مجرد الضخ والتفريغ، مشددا على التزامهم بتطوير المعهد.

من جانبه، رفض “إرول ماسك” المخاوف المتعلقة باستخدام اسم العائلة لمشروع كريبتو قد يُربطه المستثمرون بابنه الشهير، متسائلا:

هل يعني ذلك أن أي شخص يتبع إيلون لا يُسمح له بالنجاح؟.

أما “براون”، فأكد أن المشروع لا يعتمد على “إيلون ماسك” بأي شكل من الأشكال، قائلا:

إذا كان أي شخص يتوقع دعمه أو تأييده، فهو يفتقد إلى جوهر الفكرة.

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