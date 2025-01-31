توقعات أسعار العملات الرقمية هذا الأسبوع تزامنا مع ترقب الاغلاق الشهري اليوم!

شهد سوق الكريبتو تذبذب حاد في شهر يناير حيث وصل سعر البيتكوين لمستوى قياسي جديد بينما سجلت العديد من العملات الرقمية البديلة أرقام عالية مثل الريبل وكارادنو.

اليوم 31 يناير يمثل يوم مهم حيث الإغلاق الشهري والذي يقدم لمحة لما ستكون عليها الأوضاع فنيا للأيام القادمة.

فيما يلي نظرة لتوقعات أسعار العملات الرقمية هذا الأسبوع مع حلول موعد الإغلاق الشهري:

الايثيريوم (ETH):

فشلت عملة الايثيريوم في الحفاظ على مستوى 3300 دولار، مسجلة انخفاض بنسبة 4% خلال الأسبوع.

ومع ذلك، لم يكن هناك ضغط بيع كاف لكسر مستوى 3000 دولار، الذي يشكل حاليا دعم رئيسي.

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ظلت حركة السعر ضمن نطاق ضيق، حيث تم رفض أي محاولة لكسر 3300 دولار بسرعة.

يمكن أن يؤدي هذا التجميع إلى اختراق قوي مستقبلا.

التوقعات:

تحول زخم MACD الأسبوعي إلى هبوطي، مما يشير إلى احتمال استمرار ضغط البيع.

إذا فقد سعر الايثيريوم دعم 3000 دولار، فقد يسيطر الدببة على السوق.

الريبل (XRP):

تمكنت عملة XRP من استعادة مستوى 3 دولار بعد انخفاض مؤقت، لكنها أنهت الأسبوع بخسارة 2%.

لا يزال الدعم عند هذا المستوى ضعيف، بينما تقع المقاومة عند 3.3 دولار.

قد يؤدي كسر 3 دولار إلى تصحيح أعمق، خاصة بعد الارتفاع القوي في أواخر عام 2024.

مع تراجع الزخم الصعودي وانخفاض حجم الشراء، تواجه العملة الرقمية الريبل مفترق طرق.

التوقعات:

إذا لم يظهر المشترون قوة العملة عند 3 دولار، فقد يكون الهبوط الحاد أمر وارد في الأيام المقبلة.

كاردانو (ADA):

سجلت عملة كاردانو ADA انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع، لتعود مجددا تحت 1 دولار.

تمكن الدعم عند 0.9 دولار من الصمود، لكنه يواجه ضغط هبوطي متزايد.

على غرار الريبل XRP، تفتقر كاردانو ADA إلى الزخم اللازم لتحقيق ارتفاعات جديدة.

إذا فقدت العملة دعم 0.9 دولار، فقد يكون الدعم التالي عند 0.73 دولار.

التوقعات:

اقتراب MACD الأسبوعي لعملة كاردانو من تقاطع هبوطي قد يزيد من احتمالية استمرار التصحيح ودفع الأسعار إلى مستويات أدنى.

عملة بينانس (BNB):

انخفضت عملة BNB بنسبة 2% خلال الأسبوع لكنها لا تزال تُظهر مرونة، رغم الفشل في البقاء فوق 690 دولار، الذي يشكل مقاومة رئيسية للعملة.

يوجد دعم العملة عند 605 دولار، وقد يتم اختباره مجددا إذا استمر الاتجاه الهبوطي في السوق.

مع ذلك، لا تزال BNB تحافظ على اتجاه صعودي، حيث تسجل ارتفاعات وانخفاضات أعلى.

التوقعات:

إذا تحوّل السوق إلى اتجاه صعودي، فقد تتمكن عملة BNB من كسر 690 دولار واستهداف مستويات أعلى.

سولانا (SOL):

أنهت عملة SOL الأسبوع بخسارة 8.5%، في تصحيح طبيعي بعد صعودها القوي في يناير.

يقع الدعم الرئيسي عند 206 دولار، وهو مستوى حاسم إذا استمر التصحيح.

لتحقيق ارتفاعات جديدة، تحتاج SOL إلى اختراق المقاومة عند 260 دولار، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تسجيل إغلاق أسبوعي فوق هذا المستوى.

التوقعات:

لحاملي العملة التحلي بالصبر هو الأفضل حاليا.

إذا استمر التصحيح، فقد تعود SOL لاختبار 206 دولار قبل محاولة جديدة لكسر 260 دولار.

خلاصة ما تم ذكره أعلاه:

عملة الايثيريوم بحاجة للحفاظ على 3000 دولار لتجنب هبوط أعمق.

عملة الريبل تواجه خطر كسر 3 دولار، مما قد يؤدي إلى تصحيح قوي.

عملة كاردانو قد تهبط إلى 0.73 دولار إذا فقدت دعمها عند 0.9 دولار.

عملة BNB مازالت صامدة، لكنها بحاجة لاختراق 690 دولار لمواصلة الصعود.

SOL قد تختبر مستوى 206 دولار قبل محاولة اختراق 260 دولار.

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