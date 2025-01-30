ارتفاع البيتكوين قد يكون في خطر حسب هذا المحلل!

يواجه سوق البيتكوين الصاعد تهديد محتمل، وفقا للمحلل “علي مارتينيز”، الذي حدد مستوى 97877 دولار كمستوى حرج يجب أن تحافظ عليه عملة البيتكوين.

إذا انخفض السعر دونه، ثم كسر مستوى 91700 دولار، فقد يكون السوق الصاعد في خطر.

هذا ورغم موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 4000 دولار خلال 24 ساعة الماضية، ليصل سعر العملة إلى 105442 دولار قبل أن تتراجع العملة قليلا إلى ما دون 105,000 دولار.

تصريحات “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول عدم خفض أسعار الفائدة لم تؤثر بشكل كبير على السوق حتى الآن.

حاليا يستمر النقاش حول إنشاء احتياطي أمريكي للعملات المشفرة، وهو وعد انتخابي سبق وأن قدمه “دونالد ترامب”، حيث يؤيد أنصار البيتكوين أن يكون الاحتياطي مخصص للبيتكوين فقط، بينما يدعو آخرون، مثل الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، إلى احتياطي متعدد العملات.

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