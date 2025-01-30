كاردانو تنتقل إلى الحوكمة اللامركزية الكاملة بعد الترقية الأخيرة: التفاصيل

أنهت كاردانو تنشيط ترقية “بلومين” يوم أمس، مما يمثل خطوة كبيرة نحو اللامركزية الكاملة للشبكة.

ستمنح الترقية حاملي ADA قوة التصويت المباشر على قرارات الشبكة مثل تعديل المعايير، معاملات السحب من الخزانة، والترقيات الصلبة المستقبلية.

بعد التفعيل، ستعتمد كاردانو نموذج حوكمة لامركزية جديد يستند إلى اقتراح تحسين كاردانو CIP-1694، والذي يشمل تصويت حجب الثقة والمقترحات الجديدة.

كما سيتم تفعيل آليات التصويت التمثيلي اللامركزي (DRep) وإشراك مشغلي تجمعات الحصص (SPO) في اتخاذ القرارات.

أعلنت مؤسسة كاردانو أن الانتقال إلى الحوكمة اللامركزية يمثل خطوة فارقة في عالم البلوكشين، بعد تحقيق جميع المتطلبات اللازمة، بما في ذلك ترقية 85% من مجموعات التحصيص إلى الإصدار الجديد، وتصويت أكثر من 51% من مشغلي المجموعات لصالح التحديث، إضافة إلى مصادقة 66% من اللجنة المؤقتة على شرعية الترقية.

حاليا في وقت النشر يتم تداول عملة ADA عند 0.95 دولار، مسجلة ارتفاع بنسبة 4% في 24 ساعة الأخيرة وفقا لبيانات CoinGecko.

ارتفعت العملة بنسبة 76% خلال العام الماضي، متجاوزة نمو الايثيريوم السنوي البالغ 34%.

تجاوز سعر العملة مستوى 1 دولار قد يمهد الطريق لمكاسب أكبر نحو أعلى مستوى لها عند 3.09 دولار.

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