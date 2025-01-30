هذا ما حققته شركة “تسلا” من مكاسب البيتكوين في الربع الرابع 2024؟

أعلنت شركة تسلا، التي يقودها “إيلون ماسك”، عن مكاسب بقيمة 600 مليون دولار من حيازاتها من البيتكوين خلال الربع الرابع من عام 2024، مستفيدة من قاعدة محاسبية جديدة تسمح بتحديث تقييمات الأصول الرقمية ربع سنويا وفقا لأسعار السوق.

وفقا لـ “Arkham Intelligence”، تمتلك شركة “تسلا” حاليا 11,509 بيتكوين، بقيمة تقدر بـ 1.19 مليار دولار.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة صراحة عن هذه الحيازات في تقريرها المالي، واكتفت بالإشارة إلى مكاسبها تحت بند “الأصول الرقمية”.

ساعدت القواعد المحاسبية الجديدة، التي أقرها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في ديسمبر 2023، على زيادة قيمة البيتكوين المعلن عنها من قبل “تسلا”، حيث ارتفعت قيمة الأصول الرقمية إلى 1.076 مليار دولار، مقارنة بالقيمة المسجلة سابقا عند 184 مليون دولار وفقا للقواعد القديمة، التي لم تكن تسمح بتحديث التقييمات إلا عند البيع.

بلغ صافي دخل تسلا في الربع الرابع 2.3 مليار دولار وفقا لمعايير المحاسبة المقبولة عموما، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2٪ إلى 25.71 مليار دولار، لكنها جاءت دون توقعات المحللين البالغة 27.22 مليار دولار.

كما سجلت الشركة أرباح للسهم الواحد بقيمة 0.73 دولار، أقل من التوقعات التي كانت عند 0.76 دولار، بينما ارتفعت نفقات التشغيل إلى 2.59 مليار دولار، بزيادة أكثر من 9٪ عن الربع السابق.

يأتي تقرير أرباح تسلا بعد أيام من تولي الرئيس “دونالد ترامب” ولايته الثانية.

يُذكر أن “ماسك” كان من أبرز داعمي “ترامب” في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أصبح أحد أكبر المتبرعين لحملته وشغل دور مستشار غير رسمي.

وفي يناير 2025، عينه “ترامب” رسميا مدير لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE).

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 105 ألف دولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وعملة LINK تعود للارتفاع!

الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس يقترح تغيير آلية إدراج العملات الرقمية الجديدة!

