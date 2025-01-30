سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 105 ألف دولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وعملة LINK تعود للارتفاع!

شهد سعر البيتكوين تقلبات مثلما كان متوقع أثناء وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لكن سعر البيتكوين اتجه صعودا بعد الاجتماع ليستقر حاليا فوق 105,000 دولار.

كما ارتفعت معظم أسعار العملات الرقمية البديلة، حيث تجاوز سعر الإيثيريوم 3200 دولار، وسعر سولانا 240 دولار.

البيتكوين يرتفع فوق مستوى 105 آلف دولار:

أمضت العملة الرقمية المشفرة البيتكوين عطلة نهاية أسبوع هادئة ضمن نطاق ضيق بين 104,000 و105,000 دولار.

إلا أن المشهد تغير يوم الاثنين عندما ضغطت الدببة على السوق، مما أدى إلى انخفاض كبير أوصل سعر البيتكوين إلى أقل من 98,000 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أسابيع.

لكن البيتكوين لم تبق هناك طويلا، وعادت سريعا إلى منطقة الستة أرقام.

ظل سعر البيتكوين مستقر حتى مساء الأربعاء مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبمجرد الإعلان عن عدم خفض أسعار الفائدة، تراجع البيتكوين مؤقتا إلى 101,500 دولار قبل أن يعاود الارتفاع، مضيفا نحو 4,000 دولار ليصل إلى 105,000 دولار ويستقر فوق هذا المستوى في وقت النشر.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 2.1 تريليون دولار، بينما تعززت هيمنته على العملات البديلة فوق 56%.

اتبعت معظم العملات الرقمية البديلة اتجاه البيتكوين الصعودي، حيث تجاوز سعر الإيثريوم 3200 دولار بزيادة 3% يوميا، وسجلت SOL وADA وTRX مكاسب مماثلة.

برزت عملة LINK بارتفاع يومي بنسبة 5% لتصل إلى ما يقرب من 25 دولار، في حين شهدت عملات أخرى مثل SIU وLTC وHYPE وONDO مكاسب قوية.

على مستوى السوق ككل، أضافت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 100 مليار دولار في يوم واحد، متجاوزة 3.7 تريليون دولار حسب منصة coingecko.

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