شركة "Bitwise" تتقدم بطلب لإنشاء صندوق Dogecoin ETF: التفاصيل

قدمت شركة “Bitwise” طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق أول صندوق تداول متداول (ETF) مدعوم ماديا لعملة “Dogecoin”، وفقا لقانون 1933.

يأتي ذلك بعد تسجيل الشركة للصندوق في ولاية ديلاوير الأسبوع الماضي، مما يشير إلى خطوة جديدة نحو إضفاء الطابع المؤسساتي على عملات الميم.

وصف محلل الصناديق المتداولة “إريك بالتشوناس” الطلب بأنه أول صندوق تداول “Dogecoin ETF” مسجل بموجب قانون 1933.

يأتي هذا التطور بعد أن قدمت شركة “Rex Shares” طلبا لسلسلة صناديق تداول تشمل عدة أصول رقمية مثل:

“Dogecoin” وسولانا والايثيريوم والبيتكوين والريبل و “Trump” و”Bonk”.

يهدف الصندوق المقترح إلى توفير تعرض مباشر لـ “DOGE” عبر خدمات حراسة آمنة وآليات تقييم شفافة، مع تضمين رسوم إدارة وإجراءات لمعالجة التقلبات ومخاطر السيولة.

لم يشهد سعر “Dogecoin” أي رد فعل فوري على الطلب، حيث استقر عند 0.32 دولار.

يعزو المحللون هذا الفتور إلى الحذر السائد في السوق، خاصة بعد تأثيرات “DeepSeek”، التي دفعت المستثمرين إلى نهج أكثر تحفظ.

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