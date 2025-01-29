منصة بينانس تجمد معاملات كاردانو ADA بشكل مؤقت وتوضح السبب!

أعلنت منصة بينانس عن إيقاف مؤقت لعمليات الإيداع والسحب على شبكة كاردانو (ADA) في 29 يناير، بهدف دعم ترقية الشبكة المسماة “Plomin”.

وأكدت بينانس أن تداول ADA سيظل مستمر، وأنها ستتعامل مع جميع المتطلبات الفنية للمستخدمين، على أن تُستأنف المعاملات بمجرد استقرار الشبكة.

ترقية “Plomin” تُعد المرحلة الثانية من تحديث “Chang” وتُمثل خطوة نحو الحوكمة اللامركزية الكاملة في عهد “فولتير”.

ستمكّن الترقية حاملي ADA من المشاركة في صنع القرار والتصويت على تحديثات البروتوكول مباشرة.

أداء سعر ADA:

لم يتأثر سعر ADA بشكل كبير عقب إعلان بينانس، حيث استقر سعر العملة عند 0.94 دولار.

وكان سعر العملة قد شهد تقلبات ملحوظة مؤخرا، إذ تجاوز 1.15 دولار قبل تنصيب الرئيس “ترامب” ثم انخفض إلى أقل من 0.90 دولار بعد تصحيح سوق العملات المشفرة.

يتوقع بعض المحللين ارتفاع كبير لـ ADA، مستندين إلى أنماط فنية وأداء تاريخي، حيث أشار “That Martini Guy” إلى احتمال وصول سعر العملة إلى 3 دولار في حال دخول سوق العملات البديلة في موجة صعودية.

في المقابل، حذر “علي مارتينيز” من احتمالية تقلبات مرتفعة بعد اجتماع الفيدرالي اليوم (29 يناير)، مشيرا إلى ظهور إشارة بيع على مؤشر “TD Sequential” لزوج ADA/USD.

اقرأ أيضا:

لجنة مجلس الشيوخ في أريزونا توافق على مشروع قانون احتياطي البيتكوين

الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يدافع عن XRP وسط الانتقادات اللاذعة الموجهة لها

