الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يدافع عن XRP وسط الانتقادات اللاذعة الموجهة لها

اندلع نقاش في مجتمع العملات المشفرة حول إدراج عملات أخرى غير البيتكوين في احتياطي الأصول الرقمية المقترح في الولايات المتحدة، مع انتقادات حادة تجاه العملة الرقمية XRP.

رد “براد غارلينغهاوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، بدعوة مجتمع الكريبتو للتركيز على أهمية تمثيل الصناعة بأكملها بدلا من التركيز على عملة رقمية واحدة فقط.

وأوضح أنه يمتلك أصول متعددة، بما في ذلك البيتكوين والايثيريوم، مشيرا إلى أن التطرف داخل المجال يعوق التقدم.

لكن رسالته قوبلت بتحديات من مؤيدي البيتكوين، الذين اتهموه بالنفاق.

وصفت “ميشيل ويكلي”، مديرة تنفيذية ومناصرة للبيتكوين، الريبل بأنها “العدو”، زاعمة أن الشركة دعمت تدابير ضد البيتكوين.

نقاش حول احتياطي الأصول الرقمية:

الجدل يتزامن مع أمر تنفيذي وقعه الرئيس “دونالد ترامب” لاستكشاف إنشاء احتياطي رقمي يشمل عدة عملات مشفرة.

دعا مؤيدو البيتكوين، مثل “جاك مالر” و”ريان سيلكيس”، إلى حصر الاحتياطي في البيتكوين، مستبعدين XRP وسولانا بسبب مركزيتهما.

صرّح “مالر” بأن إدراج XRP في الاحتياطي سيقوض مبادئ السيادة الاقتصادية، مشددا على تفوق البيتكوين كأصل لامركزي.

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