وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية بقيادة "إيلون ماسك" تدرس تبني تقنية البلوكشين

وفقا لتقرير من “بلومبرغ“، يدرس “إيلون ماسك”، الذي يقود وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، استخدام تقنية البلوكشين لتتبع الإنفاق الفيدرالي، تأمين البيانات، وتحسين كفاءة المدفوعات الحكومية.

التقرير يشير إلى أن الوزارة تواصلت مع مشاريع بلوكشين عامة لتقييم إمكاناتها التقنية، دون الكشف عن الشبكات التي تم استعراضها.

يأتي ذلك بعد إطلاق عملتي ميم تحمل أسماء “ترامب” و”ميلانيا” على شبكة سولانا مؤخرا.

وزارة كفاءة الحكومة تعمل بسرية ملحوظة، حيث يستخدم موظفوها تطبيق “Signal” المشفر للتواصل، وفقا لتقرير “وول ستريت جورنال”.

كما انسحب “فيفيك راماسوامي”، الذي كان من المفترض أن يكون شريك “ماسك” في المشروع، للإعداد لحملته الانتخابية لمنصب حاكم “أوهايو”.

في مايو 2024، نفى “ماسك” تقديم المشورة للرئيس السابق “ترامب” بشأن الكريبتو مؤكدا دعمه للتحولات التي تعيد السلطة إلى الأفراد، وهو ما يمكن أن تحققه العملات المشفرة.

من جهته، أشار مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو (CZ)، إلى أهمية تبني الحكومات للبلوكشين لتتبع الإنفاق العام بشفافية، واصفا شبكات البلوكشين العامة بأنها أداة أساسية لتحسين إدارة الأموال العامة.

اقرأ أيضا:

حسابات وهمية تنتحل شخصية “روس أولبريخت” للترويج لبرامج ضارة

المرشح الرئاسي الأمريكي السابق “فيفيك راماسوامي” يدعم مشروع قانون البيتكوين في أوهايو

