حسابات وهمية تنتحل شخصية "روس أولبريخت" للترويج لبرامج ضارة

استغل مجرمو الانترنت الأخبار المحيطة بإطلاق سراح “روس أولبريخت”، مؤسس ومبتكر سوق الانترنت المظلم Silk” Road”، لتشغيل حملة جديدة لنشر برامج ضارة.

تقوم هذه الحملة بانتحال شخصية “أولبريخت” عبر حسابات مزيفة على X لإغراء المستخدمين بالانضمام إلى قنوات تيليغرام احتيالية.

بمجرد الانضمام إلى القناة، يُطلب من المستخدمين إكمال عملية تحقق وهمية تُعرف باسم “Safeguard”، حيث يتم خداعهم لتشغيل نصوص “PowerShell” على أجهزتهم.

يتم تحميل نص “PowerShell” ملفات خبيثة، بينها “identity-helper.exe”، المشتبه في كونه أداة تحميل تستخدم لتثبيت أدوات مثل “Cobalt Strike”، التي تُستخدم لشن هجمات فدية وسرقة البيانات.

خلفية “أولبريخت” وإطلاق سراحه

تم الإفراج عن “أولبريخت” مؤخرا بعد أن حصل على عفو من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

كان “أولبريخت” قد أُدين في 2015 بتهم تشمل توزيع المخدرات وغسيل الأموال بسبب دوره في تشغيل منصة “Silk Road” سيئة السمعة، ليُحكم عليه فيما بعد بالسجن مدى الحياة.

يؤكد الباحثون أن الهجوم صُمم بعناية لتجنب الاكتشاف، ويُنصح المستخدمون بعدم تشغيل أي أوامر مشبوهة أو الانضمام إلى قنوات تيليغرام غير موثوقة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الحملة.

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