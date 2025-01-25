مؤسس بينانس مصرحا: الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة لهم مستقبل مترابط

صرّح “Changpeng Zhao” المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، بأن العملات المشفرة ستكون المحور الأساسي لتعاملات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، واصفا العملات المشفرة بأنها “عملة الذكاء الاصطناعي”.

على الرغم من سؤاله عن المشاريع المفضلة لديه على بلوكشين بينانس BNB، رفض “CZ” تسمية أي مشروع محدد، مشيرا إلى أنه لا يريد اختيار واحد على حساب الآخر في هذه المرحلة.

في سياق آخر، احتفى “CZ” بالعفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” عن “روس أولبريخت”، مؤسس سوق “Silk Road” المثير للجدل.

حصل “أولبريخت” على عفو كامل بعد أكثر من 11 عام قضاها في السجن بسبب إدارة المنصة التي استخدمت البيتكوين في معاملات غير قانونية.

من جهة أخرى، يواجه “CZ” تحديات قانونية مستمرة.

فبعد حُكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر عام 2024 وحظر دائم من إدارة بينانس، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد CZ، والتهمة تدعي أن المنصة متورطة في غسيل الأموال تحت قيادته، مما أضر بالعملاء.

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