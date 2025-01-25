شركة "MicroStrategy" تواجه تداعيات ضريبية وتسعى لاسترداد 1.05 مليار دولار من السندات

أعلنت شركة “MicroStrategy” عن خطط لاسترداد 1.05 مليار دولار من سندات قابلة للتحويل بنسبة 0% مستحقة في عام 2027.

يأتي هذا القرار وسط تحديات ضريبية محتملة نتيجة لقواعد الحد الأدنى الضريبي البديل للشركات (CAMT) الذي أُدخل بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022.

قد تُفرض على الشركة ضرائب على مكاسبها غير المحققة من البيتكوين البالغة 18 مليار دولار، حيث تطبق (CAMT) معدل ضريبة بنسبة 15% على الدخل المعدل في القوائم المالية، بما في ذلك المكاسب غير المحققة.

في حين حصلت شركات مثل “بيركشاير هاثاواي” على إعفاءات من ضرائب المكاسب غير المحققة للأسهم، فإن العملات الرقمية المشفرة لا تحظى بمثل هذه الإعفاءات.

تستمر “MicroStrategy”، التي تمتلك ما يعادل 47 مليار دولار من البيتكوين، بالضغط للحصول على إعفاءات مماثلة.

ومع ذلك، أشار خبراء الضرائب إلى أن مثل هذه الإعفاءات غير مضمونة.

تعقّد الوضع الضريبي للشركة أيضا بسبب متطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية التي تلزمها بالإبلاغ عن القيمة العادلة للعملات الرقمية المشفرة في الميزانيات العمومية، مما أدى إلى زيادة قدرها 4 مليار دولار في الالتزامات الضريبية المؤجلة و12.8 مليار دولار من الأرباح المحتجزة.

فكيف ستتعامل شركة “MicroStrategy” مع هذا الوضع وكيف ستحافظ على صورتها كأكبر شركة حاملة للبيتكوين؟

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