سولانا تواصل تسجيل نشاط ملحوظ على مستوى الشبكة: التفاصيل

شهدت سولانا (SOL) قفزة كبيرة في النشاط على شبكتها البلوكشين، مدفوعة بإطلاق عملة “TRUMP” الرقمية، وهي عملة ميم مرتبطة بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

أدى هذا الاهتمام المتزايد بعملة “TRUMP” إلى تضاعف إجمالي عرض العملات الرقمية المستقرة على شبكة سولانا إلى 10.5 مليار دولار، بحسب بيانات “Artemis Terminal”.

ومثلما أشرنا كان ذلك مدفوع بزيادة ضخمة في تداول العملة الرقمية USDC، الذي تجاوز 8 مليار دولار بعد إضافة أكثر من 4 مليار خلال شهر يناير وحده.

كما تضاعف عرض USDT القائم على الشبكة إلى 2 مليار دولار.

إطلاق “TRUMP” في 17 يناير على منصة التداول “Meteora” اللامركزية أشعل موجة من السيولة وأحجام تداول قياسية تجاوزت 25 مليار دولار يوميا على بلوكشين سولانا، وهو ما يمثل 74% من إجمالي حجم تداول منصات التداول اللامركزية DEX عبر جميع شبكات البلوكشين.

هذه التطورات انعكست إيجابيا على سعر العملة الرقمية سولانا SOL، التي ارتفعت بنسبة 20%، متفوقة على أداء السوق الأوسع بما في ذلك عملة البيتكوين التي ارتفعت بنسبة 2% فقط.

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