العملة الرقمية "TORN" تحلق عاليا بعد إلغاء العقوبات على منصة "Tornado Cash" ارتفعت العملة الرقمية “TORN” بنسبة 140٪ إلى 25.28 دولار بعد قرار المحكمة الأمريكية بإلغاء عقوبات “OFAC” على منصة “Tornado Cash”، بعدها استقر سعر العملة عند مستويات 18 دولار. فُرضت العقوبات في 2022 بزعم استخدام المنصة لغسل أموال لصالح مجموعة “Lazarus” الكورية الشمالية، ما أدى لاعتقال مطوريها “أليكس بيرتسيف” و”رومان ستورم”. المحكمة قضت بأن العقود الذكية لا تُصنف كملكية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما يلغي المبرر القانوني للعقوبات. سجلت العملة الرقمية “TORN” أداء قوي، مرتفعة بنسبة 122٪ خلال أسبوع، ووصلت قيمتها سوقية لـ 71 مليون دولار. اقرأ أيضا: هيئة SEC تلغي قاعدة “SAB 121” المتعلقة بتخزين العملات الرقمية من الشركات والبنوك! شركة “Circle” تطلق خدمة “Paymaster” لدفع رسوم غاز بلوكشين الايثيريوم باستخدام USDC



كانت هذه تفاصيل خبر العملة الرقمية “TORN” تحلق عاليا بعد إلغاء العقوبات على منصة “Tornado Cash” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.