هيئة SEC تلغي قاعدة “SAB 121” المتعلقة بتخزين العملات الرقمية من الشركات والبنوك!

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن نشرة المحاسبة الجديدة “SAB 122″، التي تلغي القاعدة السابقة “SAB 121”.

يوفر هذا التغيير مرونة محاسبية أكبر للشركات والبنوك الراغبة في تقديم خدمات تخزين العملات المشفرة، مما يقلل من التعقيدات التنظيمية.

تم إصدار “SAB 121” في عام 2022، وألزم الشركات التي تحتفظ بعملات مشفرة نيابة عن عملائها بتسجيل تلك الأصول كالتزامات في ميزانياتها العمومية.

قوبل هذا المتطلب بانتقادات واسعة لزيادة الأعباء المالية وجعل خدمات تخزين وحفظ العملات المشفرة غير مجدي اقتصاديا، مما قلل من الخيارات الآمنة للمستهلكين.

وفقا للتوجيه الجديد “SAB 122″، يمكن للمؤسسات المالية الآن تطبيق معايير المحاسبة للطوارئ عند تقييم الالتزامات المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة.

يتيح ذلك للبنوك التعامل مع الخسائر كالتزامات طارئة، مما يدعم جدوى تقديم خدمات تخزين الكريبتو.

صرحت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات “هيستر بيرس” إن هذا التغيير يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الابتكار.

وأضافت السناتور “سينثيا لوميس”:

كان “SAB 121” كارثيا على الصناعة المصرفية. إلغاؤه يعيد هيئة الأوراق المالية إلى المسار الصحيح.

مع هذا التخفيف التنظيمي، قد نشهد توسع أكبر في خدمات تخزين العملات المشفرة ضمن القطاع المصرفي.

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