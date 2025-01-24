شركة “Circle” تطلق خدمة “Paymaster” لدفع رسوم غاز بلوكشين الايثيريوم باستخدام USDC

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أعلنت شركة “Circle” عن إطلاق خدمة “Paymaster”، التي تتيح للمستخدمين دفع رسوم الغاز على شبكات البلوكشين باستخدام العملة المستقرة USDC، بدلا من العملة الرقمية الايثيريوم ETH.
الخدمة متوفرة حاليا على شبكتي “Arbitrum” و”Base”، مع خطط مستقبلية لدعم الايثيريوم و”Polygon” وسولانا.
وتهدف “Circle” إلى توسيع الخدمة لتشمل وظائف أخرى، ما يسمح للمستخدمين بدفع رسوم الغاز على شبكات متعددة باستخدام رصيد واحد يعتمد على العملة الرقمية USDC.
تمثل “Paymaster” حل مبتكر لتبسيط إدارة رسوم الغاز، حيث تدفع الخدمة رسوم الشبكة الأصلية نيابة عن المستخدمين، مع تلقيها USDC بدلا منها.
يعتمد النظام على إعادة توازن تلقائية للحفاظ على السيولة المطلوبة لمعالجة المعاملات بسرعة وكفاءة.
تتوافق الخدمة مع المحافظ التي تدعم معيار ERC-4337، ويمكن للمطورين دمجها بسهولة.
بالاضافة إلى ذلك، ألغت “Circle” رسوم إضافية بنسبة 10% على رسوم الغاز حتى 30 يونيو 2025، لتشجيع تبني الخدمة.
هذا الإطلاق يُكمل ميزة محطة الغاز التي تتيح للمطورين رعاية رسوم الغاز عبر مدفوعات بطاقات الائتمان، مما يعزز اعتماد USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة عالميا بقيمة سوقية تبلغ 51 مليار دولار.
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