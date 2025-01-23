منصة "Bitget" تصل إلى 100 مليون مستخدم مع تسجيل نمو كبير في حجم التداول

حققت منصة Bitget قفزة نوعية في 2024، مع زيادة قاعدة مستخدميها بنسبة 400% إلى 100 مليون، وارتفاع أحجام التداول اليومية في المنصة إلى 20 مليار دولار، والتداول الفوري إلى 600 مليار دولار بنهاية العام.

شهدت المنصة توسع جغرافي كبير، خاصة في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

ارتفع سعر العملة الرقمية الأصلية للمنصة BGB بنسبة 900% لتصل إلى 8 دولار، مدعومة باستثمارات استراتيجية مثل 30 مليون دولار في شبكة ومشروع The Open Network (TON).

على الصعيد التنظيمي، حصلت Bitget على موافقات جديدة في المملكة المتحدة والسلفادور، وأطلقت منصة تداول محلية في فيتنام.

توسعت عروضها لتشمل 800 عملة رقمية و400 زوج عقود آجلة، مع إضافة ميزات مثل “Bitget Pay” لتعزيز تجربة المستخدمين.

كما كان لها تعاون مشترك مع بيتكوين العرب في المنطقة العربية للتعريف بمنتجات وخدمات المنصة.

اقرأ أيضا:

مؤشرات توحي أن البيتكوين قد يسجل ارتفاعات جديدة قريبا: التفاصيل

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تواجه أول موعد نهائي بشأن ETF سولانا

