مؤشرات توحي أن البيتكوين قد يسجل ارتفاعات جديدة قريبا: التفاصيل

مع انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” واستعداد السوق لأول تحرك كبير للإدارة الجديدة في مجال العملات المشفرة، تشير البيانات إلى احتمال ارتفاع سعر البيتكوين قريبا.

والعاملان الرئيسيان وراء هذه التوقعات هما:

زيادة نشاط الحيتان وقوة شبكة البيتكوين المتزايدة.

نشاط الحيتان يدفع سعر البيتكوين لأعلى:

تظهر بيانات “Santiment” أن كبار المستثمرين قاموا بتجميع أكثر من 22,000 بيتكوين (ما يزيد عن 2.2 مليار دولار) خلال 72 ساعة الأخيرة فقط.

تعزز هذه المشتريات الضخمة من نقص العرض المتاح وتخفف من ضغوط البيع الفورية، مما يمهد الطريق لارتفاع الأسعار.

قوة الشبكة:

إلى جانب نشاط الحيتان، تشهد الشبكة نمو في العناوين النشطة يوميا، مما يشير إلى زيادة الاهتمام والمشاركة.

وفقا للمحلل “علي مارتينيز”، يمكن أن يؤدي هذا النمو في النشاط إلى تعزيز الزخم الصعودي، مما يزيد من احتمالية تسجيل ارتفاعات جديدة.

ومع ذلك، يظل تأثير القرارات السياسية عاملا حاسما.

فشل “ترامب” في ذكر العملات المشفرة أثناء خطابه أدى إلى انخفاض فوري في الأسعار.

لذلك، قد يعتمد استمرار الاتجاه الصعودي على مدى تنفيذ وعود الإدارة الجديدة بدعم الأصول الرقمية.

اقرأ أيضا:

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تواجه أول موعد نهائي بشأن ETF سولانا

شركة “Bitwise” تخطط لإطلاق صندوق ETF متداول لعملة “Dogecoin”: التفاصيل

