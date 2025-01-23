هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تواجه أول موعد نهائي بشأن ETF سولانا

تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اليوم الموعد النهائي لاتخاذ قرار حول طلب شركة “Grayscale” لتحويل صندوق Solana Trust (GSOL) إلى صندوق متداول (ETF) سولانا.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتراح بورصة نيويورك “Arca” إدراج أسهم “GSOL” كصندوق تداول فوري في 4 ديسمبر، حيث يمتلك الصندوق أكثر من 7.2 مليون سهم قائم اعتبار من 21 يناير 2025.

التحديات التنظيمية:

في ظل رحيل رئيس الهيئة السابق “غاري جينسلر”، والتوجه التنظيمي الجديد، لا تزال هناك عقبات كبيرة.

صنّفت هيئة الأوراق المالية عملة سولانا كورقة مالية، مما أدى إلى تعقيد قرارات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بها.

بحسب محلل بلومبرغ “جيمس سيفارت”، فإن هذا التصنيف يجعل من الصعب على أقسام الهيئة الأخرى النظر في سولانا كسلعة رقمية.

وصرح بأن الجدول الزمني للموافقة قد يمتد حتى عام 2026، ما لم يتم حل التعقيدات القانونية والتنظيمية.

التغيرات القيادية في الهيئة قد تؤثر إيجابا على قرارات مستقبلية.

تعيين “بول أتكينز”، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، كرئيس مقترح للهيئة قد يفتح المجال أمام تغييرات كبيرة.

ومع ذلك، يُتوقع أن تستغرق عملية تأكيده عدة أشهر.

نظرة مستقبلية:

بينما يتزايد التنافس بين شركات مثل “VanEck” و”21Shares” و”Bitwise” لتقديم صناديق ETF سولانا، يتوقع محللون أن تكون صناديق ETF اللايت كوين الأقرب للموافقة في ظل الظروف الحالية.

تعترف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بعملة اللايت كوين كسلعة، مما قد يسهل إطلاق صناديق متداولة مرتبطة بها.

التغيير في القيادة قد يكون مفتاح لإعادة تشكيل الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، لكنه لن يؤدي إلى قرارات فورية لصالح صناديق ETF سولانا.

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