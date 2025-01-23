شركة "Bitwise" تخطط لإطلاق صندوق ETF متداول لعملة "Dogecoin": التفاصيل

أعلنت شركة “Bitwise Asset Management” عن استعدادها لتقديم طلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لإنشاء صندوق متداول (ETF) لعملة “Dogecoin”.

وقد أظهرت تسجيلات الشركات في ولاية “ديلاوير” مؤشرات قوية على تقديم الطلب.

بعد الإعلان، ارتفع سعر “Dogecoin” بنسبة 4٪ ليصل إلى 0.373 دولار قبل أن يستقر عند 0.36 دولار.

إدارة ترامب ودعم العملات المشفرة:

أدى الرئيس “دونالد ترامب” اليمين كرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، مع التزامه بإدارة داعمة للعملات المشفرة وإطار تنظيمي أكثر انفتاحا.

وأكد تعيين “مارك أويدا” كرئيس مؤقت لهيئة الأوراق المالية والبورصات هذا التوجه، إلى جانب تشكيل فريق عمل بقيادة المفوضة “هيستر بيرس” لوضع إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية.

أشار محللون مثل “نيت جيراسي” و”إريك بالتشوناس” إلى أن التحولات في السياسة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة.

ومع تقديم “Osprey Funds” طلبات متعددة تشمل “Dogecoin”، وعملة ترامب الرقمية، وسولانا، والبيتكوين، والايثيريوم، تزداد الآمال في الموافقات التنظيمية على منتجات الكريبتو.

تُعد هذه التطورات بمثابة لحظة محورية، حيث قد تمثل بداية عصر جديد في تنظيم واعتماد الأصول الرقمية في السوق الأمريكية.

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