تراجع سعر البيتكوين لما دون 102 ألف دولار ونزيف عام على مستوى العملات الرقمية البديلة!

شهدت الساعات 24 الماضية انخفاض ملحوظ في سعر البيتكوين، حيث فقد سعر البيتكوين مستوى 105,000 دولار وتراجع بنحو 3,000 دولار.

الأسبوع الماضي كان واعد للغاية للبيتكوين، إذ حافظ سعر العملة على مستوى فوق 100,000 دولار مدعوم بالزخم الناتج عن عملة “ترامب” الرقمية.

لكن الوضع تغيّر خلال جلسة تداول صباح الاثنين، حيث انخفض سعر العملة من 106,000 دولار إلى ما دون 100,000 دولار قبل أن تتعافى العملة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 109,000 دولار.

بعدها تراجعت قيمة البيتكوين بعد خطاب تنصيب “ترامب” الذي خيّب آمال المستثمرين بعدم الإشارة للعملات المشفرة، مما أدى إلى انخفاض جديد وصل إلى 102,000 دولار، بينما بقيت القيمة السوقية فوق 2 تريليون دولار مع هيمنة على السوق بنسبة 55٪.

العملات البديلة تغرق في اللون الأحمر:

امتدت موجة الانخفاض إلى العملات البديلة، حيث سجلت أغلب العملات الرقمية البديلة خسائر على مدى 24 ساعة الأخيرة:

انخفض سعر الايثيريوم بنسبة 2.6٪، واقترب من كسر حاجز 3,200 دولار بينما تراجعت سولانا إلى أقل من 250 دولار.

عملة دوجكوين وكاردانو فقدت أكثر من 3٪، لتسجل DOGE سعر 0.35 دولار، بينما تراجعت ADA إلى ما دون 1 دولار.

كما تراجعت عملات أخرى مثل AVAX وSUI وXLM، بالإضافة إلى عملات متوسطة القيمة مثل PEPE وAAVE وVET وCRO.

القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة انخفضت بأكثر من 100 مليار دولار لتصل إلى 3.64 تريليون دولار.

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