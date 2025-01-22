بعد تنصيبه: هكذا علق "دونالد ترامب" عن عملته الرقمية ذات طابع الميم "TRUMP"

في 18 يناير أطلقت عملة رقمية ذات طابع الميم تحمل إسم عملة “TRUMP” الرسمية، وتم التسويق للعملة من طرف الحساب الشخصي للرئيس شخصيا على منصة X.

بعد ساعات وصلت القيمة السوقية للعملة أكثر من 15 مليار دولار.

بعدها خفت الزخم المحيط بالعملة وذلك بعد إطلاق عملة “MELANIA” من طرف زوجة الرئيس الأمريكي “ترامب”.

مؤخرا وفي مؤتمر صحفي حول مشروع مشترك بين “OpenAI” و”Oracle” و”SoftBank”، أكد “ترامب” أنه لم يتابع مشروع العملة عن كثب ولم يتحقق من نجاحه.

حيث أقر بعدم معرفته الكثير عن المشروع، وسأل عن القيمة السوقية للعملة ولما تلقى الجواب بأنها في حدود 7 مليار دولار، علق ساخرا:

هذا تافه بالنسبة لهؤلاء الرجال

في إشارة إلى قادة الشركات الحاضرين.

جدل حول تأثير العملة “TRUMP”

أثارت العملة “TRUMP” انتقادات واسعة، حيث وصفها “مارك كوبان” بأنها مقامرة تضر بشرعية الصناعة، فيما أشار آخرون إلى افتقارها للشفافية واحتمالية التلاعب بالسوق.

حذرت جهات مالية مثل “TD Cowen” من أن تورط “ترامب” قد يعيق التقدم التشريعي في تنظيم العملات الرقمية المشفرة.

حاليا، يتم تداول العملة عند 43.02 دولار، بعد ارتفاعها 18% خلال 24 ساعة، لكنها لا تزال أقل بنسبة 41% عن أعلى مستوياتها.

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