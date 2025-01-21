عملة الدوجكوين (DOGE) تواجه تقلبات تزامنا مع الدعم السياسي ونشاط الحيتان

شهدت عملة الدوجكوين ارتفاع بنسبة 10% في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 0.34 دولار مع تراجعها اليوم بنسبة 8% وهو ما يدل على حجم التقلب الذي يشهده سعر العملة.

تبلغ قيمة عملة الميم حاليا حوالي 0.35 دولار، وتشهد ارتفاعا في نشاط التداول، مما يشير إلى وجود زيادة في الطلب.

تظهر البيانات من “CoinMarketCap” أن حجم تداول العملة ارتفع بنسبة 20٪ في الساعات 24 الماضية بأكثر من 9 مليار دولار.

ارتبطت العملة بالدعم السياسي مع عودة “دونالد ترامب” للبيت الأبيض ودور “إيلون ماسك” في إدارة قسم كفاءة الحكومة الذي يحمل نفس الاسم (DOGE)، وهو ما زاد من حجم التفاؤل تجاه العملة.

ومع ذلك، تواجه المبادرة تحديات قانونية قد تؤثر على السوق.

ورغم تقلب الأسعار، يعكس النشاط المتزايد والإقبال العام إمكانية تحقيق مكاسب إضافية في الأمد القريب.

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