سوق الكريبتو يشهد المزيد من التقلب بعد تنصيب الرئيس الأمريكي وإطلاق عملات الميم المجنونة!

شهد سوق العملات المشفرة تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث وصلت القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.8 تريليون دولار في 20 يناير قبل أن تنخفض إلى 3.7 تريليون دولار وفقا لـ “CoinGecko”.

عملات الميم المرتبطة بـ “ترامب”:

أحدث “دونالد ترامب”، العائد إلى البيت الأبيض، ضجة في قطاع العملات المشفرة بإطلاق عملة ميم خاصة به “TRUMP”، والتي بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 15 مليار دولار.

لكن العملة شهدت انخفاض حاد بنسبة 50%، ليصل سعرها إلى 38 دولار.

من جهة أخرى، قدمت “ميلانيا ترامب” عملة ميم جديدة باسم “MELANIA”، والتي ارتفعت قيمتها مؤقتا إلى 2 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد إلى 4.50 دولار، ما يعكس تقلبات شديدة في هذا القطاع.

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى قياسي جديد ثم تصحح:

وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي عند 110,000 دولار في 20 يناير، لكنها فقدت زخمها سريعا لتنخفض إلى 102,000 دولار بعد خطاب “ترامب” الذي خلا من أي إشارة إلى العملات المشفرة.

حاليا، يتم تداول البيتكوين عند 103,500 دولار، وسط توقعات بمزيد من التقلبات.

ارتفع سعر الريبل XRP إلى 3.30 دولار خلال الذروة الصعودية للسوق، قبل أن يتراجع سعر العملة إلى 3.08 دولار مع هبوط السوق.

ورغم ذلك، يظل المحللون متفائلين بتسجيل مستويات قياسية جديدة، مع توقعات بوصول سعر العملة إلى 4 دولار أو حتى 5.80 دولار قريبا.

تقلبات السوق تؤكد استمرار الحذر، حيث أصبحت عملات الميم وعملة البيتكوين المحركين الرئيسيين للتغيرات الأخيرة.

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