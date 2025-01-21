مشاعر الفومو والجشع تهيمن على سوق الكريبتو تزامنا مع عودة “ترامب” إلى البيت الأبيض

تم يوم أمس تنصيب “دونالد ترامب” رئيسا للولايات المتحدة، للمرة الثانية له، وكان لذلك تأثير فوري على سوق العملات المشفرة.

قبل موعد التنصيب بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوياته التاريخية، مدفوع بتوقعات تشير إلى سياسات أكثر دعم للتكنولوجيا والابتكار.

التصحيح السريع بعد الذروة:

وصل سعر البيتكوين إلى 109,300 دولار، متأثر بارتفاع الزخم المحيط بالكريبتو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث توقع العديد من المحللين أن يصل سعر البيتكوين لمستويات أعلى.

وفقا لتحليل “Santiment”، فإن هذا التفاؤل المفرط غالبا ما يعكس ويسمى بالمؤشرات المعاكسة، إذ وتاريخيا، ترتبط التوقعات المتفائلة المفرطة بحركة تصحيحية حادة في الأسعار بسبب بيع الحيتان.

أوضحت “Santiment” أن الاتجاهات تشير إلى هيمنة الجشع والخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، مما يجعل السوق عرضة للتصحيح قصير الأجل.

وأوصت المنصة المتداولين بتوخي الحذر واتباع نهج معاكس لمعظم التوقعات السائدة.

غياب التصريحات الداعمة للبيتكوين:

على الرغم من التوقعات بأن يتحدث “ترامب” عن العملات المشفرة أو احتياطي استراتيجي من البيتكوين خلال خطابه، غاب أي ذكر لهذه المواضيع، ما أدى إلى تراجع البيتكوين إلى مستوى 102,000 دولار.

العملات المشفرة الأخرى تأثرت أيضا، حيث شهدت كاردانو وسولانا ودوجكوين انخفاضات بأكثر من 9%، فيما تراجعت عملة الايثيريوم والريبل بأكثر من 5%.

تظل مراقبة اتجاهات السوق وردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر أساسي للمتداولين في هذه المرحلة.

اقرأ أيضا:

شركة تداول العملات الرقمية “جيميني” تختار دولة مالطا كمركز لإطار عملها في أوروبا “MiCA”

ثلاث عوامل قد تؤثر على سوق العملات المشفرة الأسبوع المقبل: تعرف عليها!

