ثلاث عوامل قد تؤثر على سوق العملات المشفرة الأسبوع المقبل: تعرف عليها!

شهد سوق الكريبتو تقلبات حادة بداية الأسبوع، مع هبوط البيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار قبل أن يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,000 دولار.

مع استئناف العملات الرقمية البديلة لتعافيها، برزت ثلاثة عوامل رئيسية قد تؤثر على الأداء المستقبلي لسوق الكريبتو، تتمثل فيما يلي:

تنصيب “دونالد ترامب” وإطلاق عملة “TRUMP“

تنصيب “ترامب” اليوم 20 يناير قد يجلب توقيع أوامر تنفيذية سريعا، مما قد يضيف تقلبات إلى السوق.

وإطلاق عملة “TRUMP” خلال عطلة نهاية الأسبوع وارتفاعها السريع إلى تقييم ضخم ثم انهيارها بنسبة 50% يبرز أهمية متابعة تأثيرها على سوق عملات الميم بشكل عام. البيانات الاقتصادية والتقارير

ستصدر هذا الأسبوع تقارير اقتصادية رئيسية، منها بيانات البطالة ومؤشر مديري المشتريات.

إضافة إلى بيانات مبيعات المنازل وثقة المستهلكين يوم الجمعة، جميع هذه المؤشرات قد تقدم إشارات حول الحالة الاقتصادية الأوسع ومدى تأثيرها على معنويات المستثمرين. سياسات البنك المركزي الأوروبي وتقارير الأرباح

اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس قد يحمل إشارات عن أسعار الفائدة المستقبلية.

كما أن تقارير أرباح شركات مثل نتفليكس وAmerican Express قد تؤثر على معنويات السوق العالمية وبالتالي سوق العملات المشفرة لن يكون في منأى عن تأثيرها.

على الرغم من بداية الأسبوع الحمراء، ظل سوق الكريبتو قادر على استعادة قوته، مدفوع بالبيتكوين والعملات البديلة التي أظهرت مكاسب قوية خلال الساعات الأخيرة.

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