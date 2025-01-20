عملات الميم من عائلة "ترامب" تواجه جدل واسع بعد إطلاقها! شهدت الساعات القليلة الماضية إطلاق سريع لعملتي “ترامب” (TRUMP) وميلانيا (MELANIA)، مما أثار تساؤلات حول التوقيت والمخاطر المحتملة المصاحبة. توقيت إطلاق العملتين مدروس بعناية وتم قبل ساعات من التنصيب الرئاسي لـ “دونالد ترامب”. يُعتقد أن الإطلاق الاستباقي يهدف إلى تجنب انتهاكات دستورية قد تُتهم بتحقيق مكاسب شخصية خلال الرئاسة، خاصة مع أرباح “ترامب” السابقة من NFT التي بلغت 7.2 مليون دولار وأرباح “ميلانيا” التي تجاوزت 330 ألف دولار. تشمل التحديات القانونية أيضا احتمالية خضوع العملتين لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب احتمال تصنيفهما كأوراق مالية. كما تثير تعقيدات الامتثال الضريبي تساؤلات حول الضرائب المرتبطة بالأرباح وعمليات الفتح التدريجي للعملة. سياسيا، تلوح مخاوف بشأن استخدام العملات للتحايل على قواعد التبرعات الانتخابية. بينما التقلبات السعرية قد تؤثر أيضا على سمعة “ترامب” السياسية، مما يجعل المشروع تحت رقابة مشددة. اقرأ أيضا: سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق وعملة LINK ترتفع بنسبة 15% في آخر 24 ساعة! انخفاض حاد في قيمة عملة ترامب بعد إطلاق زوجة الرئيس لعملتها المشفرة!



كانت هذه تفاصيل خبر عملات الميم من عائلة “ترامب” تواجه جدل واسع بعد إطلاقها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.