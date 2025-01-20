انخفاض حاد في قيمة عملة ترامب بعد إطلاق زوجة الرئيس لعملتها المشفرة!

يستمر العبث والجنون في سوق الكريبتو وبخاصة فئة عملات الميم.

بعد إطلاق الرئيس الأمريكي لعملة ميم تحمل إسمه والتي شهدت تسجيل قيمة سوقية وصلت لـ 15 مليار دولار وبذلك تغلبت على عملة PEPE وعملة SHIB وبقيت أمامها عملة DOGE فقط.

لكن توقف سعر عملة “ترامب” عن الارتفاع بعد إعلان “ميلانيا” زوجة الرئيس “ترامب” إطلاق عملتها الرقمية ذات طابع الميم أيضا الأمر الذي أثر على عملة زوجها!

انخفضت قيمة عملة “ترامب” من 72 دولار إلى أقل من 39 دولار في غضون ساعات يوم الأحد، مما أدى إلى فقدان 6 مليار دولار من القيمة السوقية، وفقا لبيانات CoinGecko، لتستقر وترتد في وقت النشر فوق مستوى 50 دولار.

تم الكشف عن عملة “MELANIA” على منصات مثل Truth Social وX، وصحب الاعلان إعادة تغريد من “ترامب”، مما أعطى الانطباع بشرعية مشروع العملة.

ومع ذلك، واجه الإطلاق لعملة “MELANIA” انتقادات واسعة، حيث أظهرت بيانات “Bubblemaps” أن 89% من العرض الأولي كانت مملوك لمحفظة واحدة، مما أثار اتهامات بعدم الشفافية.

خبراء البلوكشين أشاروا إلى أن مشروعي “ترامب” و”MELANIA” قد تم تطويرهما من قبل فرق منفصلة بدون أي تنسيق.

صرح “كونور جروجان” من شركة كوين بيس أن المحفظة التي أطلقت “MELANIA” تفتقر إلى الاحترافية.

بينما مهندس البلوكشين “Cygaar” وصف المشروع بأنه محاولة احتيال مشيرا إلى ضعف تصميم الموقع الإلكتروني ونقص التدابير الأمنية مقارنة بعملة “ترامب”.

ردود فعل مجتمع الكريبتو

أثار الإطلاق استياء مجتمع العملات المشفرة، حيث دعا البعض إلى تشديد اللوائح التنظيمية مع مطالبات بعودة “غاري جينسلر” رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات للهيئة وتشديد اللوائح على هكذا تصرفات حتى ولو جاءت من طرف الرئيس الأمريكي.

حاليا، يظل مصير العملتين غامض في ظل الخلافات حول شرعية المشاريع وجودة تنفيذها.

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