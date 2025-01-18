منصة eToro تتجه إلى طرح عام أولي بقيمة 5 مليار دولار في الولايات المتحدة: التفاصيل

تقدمت منصة التداول “eToro” بطلب سري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك.

تستهدف الشركة تقييم بقيمة 5 مليار دولار، ارتفاعا من 3.5 مليار دولار المسجلة في عام 2023.

من المتوقع أن يتم الطرح في الربع الثاني من عام 2025 إذا سارت الأمور كما هو مخطط.

وستعمل “eToro” مع بنوك استثمارية كبرى مثل “غولدمان ساكس” و”جيفيريز ويو بي إس” لإتمام العملية.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى لـ “eToro” لدخول الأسواق العامة، حيث فشلت محاولتها في عام 2021 بسبب ظروف السوق وعدم موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة من شركات العملات المشفرة لتعزيز وجودها في الأسواق العامة، على غرار كوين بيس و”Bakkt”.

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