عملة الميم الرسمية لـ “دونالد ترامب” تتصدر قائمة أفضل 40 عملة رقمية بديلة

شهد مجتمع العملات المشفرة العديد من الظواهر الغريبة على مر السنوات، لا سيما مع عملات الميم التي استندت إلى الكلاب، القطط، والشخصيات المشهورة.

لكن إطلاق عملة ميم رسمية صادرة عن رئيس أكبر اقتصاد في العالم يُعد تطور لافت في هذا القطاع.

إعلان ترامب وموقف المجتمع:

أعلن “دونالد ترامب” من خلال حساباته الرسمية على منصتي “Truth Social” و”X” أنه يمتلك عملة ميم جديدة تحمل اسم “TRUMP”، داعيا متابعيه البالغ عددهم 100 مليون للانضمام إلى هذا المشروع.

أثار الإعلان شكوك حول مصداقيته، حيث تساءل البعض إن كان حساب “ترامب” قد تعرض للاختراق، لكن موقع العملة وتصميمه المشابه لمجموعات NFT السابقة لترامب، التي تديرها “CIC Digital”، عززا من شرعية الإعلان.

تفاصيل العملة:

يبلغ العرض المتداول حاليا 200 مليون وحدة، مع إمكانية التوسع إلى مليار خلال السنوات الثلاث القادمة حسب المصدر.

مؤسسو المشروع وشركة CIC Digital يمتلكون حصة كبيرة من العملة بنسبة 72%.

هناك انقسام في ردود الأفعال، إذ رحب البعض بالخطوة بينما أبدى آخرون، مثل “ZachXBT” شكوكهم.

ارتفعت قيمة العملة بشكل كبير لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، ما أدخلها قائمة أفضل 40 عملة بديلة.

تأتي هذه القفزة وسط تراجع عام للعملات الأخرى، بالتزامن مع ترويج “ترامب” لعملته الرقمية.

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