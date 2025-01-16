مستثمرون يتخذون إجراءات قانونية ضد منصة "Pump.fun"

أعلنت شركة المحاماة “Burwick Law” عن بدء إجراءات قانونية ضد منصة “Pump.fun” نيابة عن المستثمرين الذين تكبدوا خسائر من تداول عملات الميم.

أشارت الشركة إلى مخاوف تتعلق بعدم الكشف عن هوية المنصة ومحتواها غير المشروع.

حققت “Pump.fun” حجم تداول أسبوعي بلغ 2.2 مليار دولار، وفقا لتحليل منصة “Dune”.

لكن البيانات أظهرت أن 0.00217٪ فقط من المحافظ حققت أرباح تتجاوز مليون دولار، مما أثار جدل حول الأرباح الفعلية للمستخدمين.

المؤسس المجهول للمنصة طعن في دقة هذه الإحصائيات، مشيرا إلى استبعاد بيانات المشتريات المرتبطة بمنصة “Raydium”.

تزامن هذا مع تحقيق المنصة إيرادات تقارب 398 مليون دولار حتى بداية 2025، وسط صعود DeFi على شبكة سولانا إلى 9 مليار دولار في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL).

بعد الإعلان، ظهرت عملة ميم جديدة تحمل اسم شركة “Burwick Law” وبلغت قيمتها السوقية 700,000 دولار.

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