اللايت كوين قد تكون العملة التالية في صناديق ETF المتداولة في البورصة!

يتوقع المحلل “إيريك بالتشوناس” أن عملة اللايت كوين (LTC) قد تكون التالية في قائمة العملات الرقمية التي قد تحصل على ترخيص لتداولها ضمن صناديق ETF المتداولة في البورصة الأمريكية.

يأتي ذلك بعد تعديل “Canary Capital Group” لملف S-1 الخاص بصندوقها LTC، مما قد يشير إلى استعداد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للموافقة على المنتج.

أشار “بالتشوناس” إلى أن هناك ثرثرة بأن ملف لايتكوين تلقى تعليقات من هيئة SEC، ما يدعم التكهنات بشأن قرب الموافقة.

بالتزامن مع هذه الأخبار، ارتفع سعر عملة LTC بنسبة تجاوزت 17% خلال 24 ساعة الماضية.

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