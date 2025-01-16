تحديث مهم من بينانس يؤثر على عملة الدوج كوين واللايت كوين: التفاصيل

أعلنت بينانس عن إضافة عملة الدوج كوين (DOGE) واللايت كوين (LTC) كأصول ضمان ضمن برنامج القروض بسعر فائدة ثابت، إلى جانب إدراج العملة الرقمية شين جي بي تي (CGPT) كأصل قابل للإقراض في برنامج VIP للقروض.

يسمح برنامج القروض بسعر فائدة ثابت للمستخدمين بإقراض أو اقتراض عملات مستقرة بتكاليف متوقعة، مع تقديم ضمانات بأصول مثل:

البيتكوين والايثيريوم وسولانا بالاضافة إلى العملتين الجديدتين الدوج كوين واللايت كوين.

في الوقت ذاته، أضافت بينانس قائمة جديدة للعملات التي سيتم إزالتها من أزواج التداول الفوري، مثل:

BNX/BTC وCATI/BNB.

سيتم إيقاف تداول هذه الأزواج بدءا من يوم غد 17 يناير، مع نصيحة للمستخدمين بتحديث إعداداتهم لتجنب الخسائر.

ارتفعت DOGE وLTC إلى جانب عملات رقمية أخرى مثل البيتكوين والريبل مدفوعة بدعم بينانس والانتعاش العام للسوق.

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