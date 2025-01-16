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تواصل عملة الريبل تألقها وارتفاعها وتحقيقها لنسبة ارتفاع تفوق أغلب العملات الرقمية الكبيرة.
حيث ارتفعت قيمة الريبل (XRP) بنسبة 8% في 24 ساعة الأخيرة لتصل إلى مستوى 3.2 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
بدأت عملة الريبل العام بسعر 2.1 دولار، وشهدت العملة ارتفاع بنسبة 40% خلال 72 ساعة، لتعود لاحقا إلى 3.1 دولار.
جاء هذا الارتفاع بفضل إعلان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وزيادة استخدام شبكة XRP للمعاملات الكبرى، بالإضافة إلى عمليات شراء مكثفة من الحيتان تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار.
ورغم التحديات القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، لا تزال XRP تتجه نحو أهداف سعرية أعلى، حيث أشار المحلل “علي مارتينيز” إلى إمكانية وصول سعر عملة الريبل إلى 10 دولار إذا استمر الزخم الشرائي.
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كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريبل XRP يرتفع فوق مستوى 3 دولار: إلى أين يتجه سعر العملة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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