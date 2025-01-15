أكبر بنك في إيطاليا يحقق إنجاز تاريخي بشراء بيتكوين بقيمة مليون يورو: التفاصيل

أفادت تقارير أن بنك “إنتيسا سان باولو” الذي يعد أكبر بنك في إيطاليا اشترى 11 بيتكوين بقيمة 1.03 مليون دولار، في خطوة هي الأولى من نوعها لبنك إيطالي.

أكد ممثل البنك صحة الصفقة التي كُشف عنها عبر رسائل بريد إلكتروني مسربة، ما يشير إلى تحول جذري في النهج المحافظ تجاه الأصول الرقمية.

رغم تاريخ إيطاليا الحذر تجاه العملات المشفرة، شارك البنك مسبقا في مشاريع متعلقة بالبلوكشين، مثل تأمين أول سند رقمي على شبكة “بوليغون” في عام 2024.

يعتبر شراء البيتكوين خطوة بارزة في التبني المؤسساتي للعملات المشفرة.

يتزامن ذلك مع تزايد اهتمام الشركات الكبرى بالبيتكوين، مثل “ميكروستراتيجي” التي رفعت حيازاتها إلى 450 ألف بيتكوين، وشركات أخرى مثل “KULR Technology Group” و”Semler Scientific” التي تستثمر بشكل متزايد في الأصل كتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية.

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