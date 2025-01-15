هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفض تأجيل استئنافها ضد شركة الريبل

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلب شركة الريبل في تأجيل تقديم مذكرة الاستئناف الافتتاحية، مما أجبر الهيئة على تقديمها في الموعد المحدد اليوم 15 يناير.

أعرب “ستيوارت ألديروتي”، المسؤول القانوني في شركة الريبل، عن ثقته في موقف الشركة القانوني، منتقدا إدارة “غاري جينسلر” التي تنتهي ولايتها في 20 يناير.

توقع “ألديروتي” أن تُظهر القيادة الجديدة، برئاسة “بول أتكينز”، انفتاحا أكبر للتعاون وإنهاء الدعوى القضائية المستمرة.

على الرغم من النزاع، ارتفع سعر XRP إلى 2.84 دولار، مسجلا زيادة يومية بنسبة 12.64% وأسبوعية بنسبة 22.9%.

تم الاتفاق على تقديم ملحق مؤجل يحتوي على الوثائق ذات الصلة بالاستئناف بعد 21 يوم من مذكرة الريبل المعارضة، مما يشير إلى استمرار الجدول الزمني القانوني حتى مارس 2025.

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