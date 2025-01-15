شراكة محتملة بين الريبل وكاردانو: المناقشات مستمرة

تتزايد التكهنات بشأن تعاون محتمل بين شركة الريبل وكاردانو بعد سلسلة من المحادثات بين “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو، وقيادة شركة الريبل.

وصف “هوسكينسون” السيد “براد جارلينجهاوس” رئيس شركة الريبل، بأنه متعاون للغاية، مشيرا إلى نقاشات تدور حول تعزيز التعاون بين المنصتين.

RLUSD في دائرة الاهتمام:

في مناقشة حديثة على منصة X، أبدى “هوسكينسون” اهتمام بإدماج عملة الريبل المستقرة RLUSD في نظام كاردانو البيئي.

وأكد أن الفريق أجرى محادثات مع المسؤولين عن RLUSD، مما يعزز احتمال دمج العملة المستقرة ضمن بيئة كاردانو إذا تم الاتفاق على التفاصيل.

عملة RLUSD، المستقرة والمدعومة بنسبة 1:1 بالدولار، تم إطلاقها مؤخرا بعد الحصول على موافقة إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

تبنت العديد من منصات التداول الكبرى مثل Uphold وBitstamp العملة، مع توفير أزواج تداول متنوعة.

ورغم الحماس الكبير، حذرت الريبل من المخاطر المرتبطة بالعملة المستقرة، مشيرة إلى أنها قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.

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