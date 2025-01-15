عملة الريبل تتألق بشكل واضح وتحلق خارج السرب

عند الاطلاع على أسعار العملات الرقمية على منصة “coingecko” أو “coinmarketcap” فإنه وأول ما يلفت النظر هو النسبة المئوية العالية في 24 ساعة الأخيرة التي سجلتها عملة الريبل XRP.

شهدت العملة المشفرة XRP انتعاش لافت مؤخرا، حيث ارتفع سعرها إلى 2.88 دولار، ما يمثل زيادة يومية بنسبة 12% وفقا لبيانات “CoinGecko”.

هذا الأداء وضع عملة الريبل XRP في مقدمة الأصول الرقمية الأكثر ربحا في الساعات الأخيرة، ما يعني أيضا تصدرها إعلاميا مع تسليط الضوء على إمكاناتها المتزايدة في المعاملات المالية والبنكية، بالإضافة إلى الاشاعات حول إصدار صندوق متداول بالبورصة (ETF) خاص بها.

أسباب الصعود السريع لعملة XRP:

وفقا لمنصة “Santiment”، يعزى الاهتمام المتزايد بـ XRP إلى:

التفاؤل بشأن استخدامها المصرفي.

التوقعات الصعودية لاستمرار الارتفاع.

التكهنات بإطلاق ETF مخصص للعملة.

إلى جانب عملة الريبل XRP، برزت عملة الايثيريوم باعتبارها ثاني أكثر الأصول تداولا بفضل تطوير حل “Soneium” القائم على الطبقة الثانية من شبكة الايثيريوم بواسطة شركة Sony.

بالعودة للريبل، يرى العديد من المحللين أن XRP قد تحقق ارتفاعات غير مسبوقة هذا العام.

على سبيل المثال:

أشار المحلل الملقب بـ “CRYPTOWZRD” إلى أن سعر الريبل تجاوز مقاومة عند 2 دولار، متوقعا بلوغ سعر العملة 4 دولار ثم 8 دولار.

بينما المحلل “بيتر براندت” غيّر موقفه تجاه XRP مؤخرا، حيث توقع أن تصل القيمة السوقية للعملة إلى 500 مليار دولار، ما يعني إمكانية ارتفاع سعرها إلى حوالي 9.50 دولار.

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