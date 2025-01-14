اختراق منصة "OpenSea" يؤدي إلى تسريب 7 مليون عنوان بريد إلكتروني: التفاصيل

أكد فريق “SlowMist” أن اختراق منصة “OpenSea” الذي وقع في يونيو 2022 أدى إلى تسريب 7 مليون عنوان بريد إلكتروني، من بينها معلومات تخص شخصيات بارزة وشركات كبرى وقادة رأي في صناعة الكريبتو.

تم الاختراق بعد أن سرب موظف في “Customer.io”، الشريك في أتمتة البريد الإلكتروني، هذه البيانات لطرف خارجي.

لاحقا، تبين أن خمس شركات أخرى تأثرت بالحادثة، لكن أسماؤها لم تُكشف.

أظهر تقرير صادر عن “CertiK” أن هجمات التصيد كلفت الصناعة 1.05 مليار دولار في عام 2024 وحده.

التصيد، الذي يعتمد على استغلال الثغرات البشرية عبر رسائل البريد الإلكتروني الخادعة والمواقع المزيفة، تسبب في نحو 39.1% من إجمالي الحوادث، مع أضرار لا يمكن استردادها بسبب طبيعة معاملات الكريبتو.

يوصي فريق بيتكوين العرب بتغيير الايميل والرقم السري المستعمل في منصة “opensea” لتجنب أي استغلال مستقبلي.

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