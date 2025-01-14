شركة التيثر تنتقل إلى السلفادور بعد حصولها على ترخيص تنظيمي

أعلنت شركة التيثر التي تعد مصدرة أكبر عملة رقمية مستقرة USDT، عن انتقال أعمالها إلى السلفادور بعد حصولها على ترخيص تنظيمي يتمثل في الموافقة على خدماتها كمزود خدمة الأصول الرقمية (DASP).

ستتخذ الشركة من السلفادور مقر رئيسي لها، تعزيزا لجهودها في دعم تبني البيتكوين عالميا.

أشارت شركة التيثر إلى أن اختيار السلفادور يعكس التزامها بالعمل في بيئة تنظيمية داعمة وذات رؤية تقدمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية السلفادور كأول دولة تتبنى البيتكوين كعملة قانونية، وتوجهها نحو الابتكار في الأنظمة المالية.

أكد “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لشركة التيثر أن الانتقال سيعزز تركيز الشركة على الأسواق الناشئة ويساهم في تشكيل مستقبل الأنظمة المالية العالمية، مع الإشارة إلى مشاريع سابقة مشتركة بين الطرفين، مثل مبادرة تعدين البيتكوين المدعومة بالطاقة البركانية.

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