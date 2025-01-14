شركة “MicroStrategy” تنتهز فرصة تراجع سعر البيتكوين وتشتري المزيد من البيتكوين: التفاصيل

أعلنت شركة “MicroStrategy” عن استحواذ جديد على 2530 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون دولار، بمتوسط سعر 95,972 دولار للعملة الواحدة.

ارتفع إجمالي مخزون الشركة إلى 450,000 بيتكوين، تم شراؤها بسعر متوسط قدره 62,691 دولار

يأتي هذا الشراء وسط تراجع البيتكوين إلى أدنى مستوى سنوي عند أقل من 91,000 دولار صباح اليوم، بعد أن سجلت عملة البيتكوين مستوى 96,000 دولار سابقا.

كما شهدت أسهم “MicroStrategy” انخفاض بنسبة 20% منذ منتصف ديسمبر، على الرغم من إدراجها ضمن مؤشر ناسداك 100.

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